В Севастополе пропала 8-летняя девочка

Зарина Прасолова. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил тревожную новость.

- Пропала Прасолова Зарина, 8 лет (2013 года рождения), город Севастополь. 28 декабря 2021 года не вернулась домой, - такой пост волонтеры разместили в соцсети.

Приметы девочки: 130 сантиметров рост, худенькая, серо-зеленые глаза, волосы черные, длиной до плеч.

Зарина одета в темно-синюю куртку, синий комбинезон и черного цвета туфли.

Всех, кто располагает информацией о ребенке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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