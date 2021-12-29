Фотофакт: Как в Симферополе кормят обедом тигра по кличке Мурзик

Джидай, он же - Мурзик. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Крыму амурский тигр Джидай, которого еще кличут Мурзиком, готовится встречать свой год. В преддверии 2022 года, символ которого Тигр, к его вольеру в зооуголке Детского парка зачастили люди с камерами и фотоаппаратами.

А тигр и рад: с удовольствием позирует на камеру, показывая свою стать и грациозность. Но, как говорится, война войной, а обед по расписанию.

У тигра крепкие зубы. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Вот и появились в соцсети кадры трапезы Джидая: хищник ловко расправляется с куском мяса.

Сотрудники парка любят хищную кошку. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- У работников к полосатому хищнику особое отношение: между собой тигра любовно прозвали Мурзиком, - отметили в пресс-службе в МБУК «Парки столицы» (г. Симферополь) - Тигр Джидай – сторожил зооуголка и всеобщий любимец. Ему уже шестнадцать лет.

Говорят, увидеть тигра накануне его года сулит большую удачу. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

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