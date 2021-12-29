Где в Симферополе и Севастополе 30 декабря отключат электричество

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. Отключения, причина которым ремонтные работы, займут несколько часов.
СИМФЕРОПОЛЬ
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пер. Кимовский, 1-9
ул. Ким, 35
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ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)
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ул. Грэсовская 3-15 (нечет)
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ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)
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СЕВАСТОПОЛЬ
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с 9.00 до 13.00
пр-т Античный 3,1-А
ул. Героев Сталинграда 47,63,51-53
с 9.00 до 17.00
ул. Маршала Геловани 30
с 8.00 до 16.00 часов
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