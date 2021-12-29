Где в Симферополе и Севастополе 30 декабря отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. Отключения, причина которым ремонтные работы, займут несколько часов.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Кимовский, 1-9

ул. Ким, 35

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ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

ул. С. Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)

ул. Грэсовская 3-15 (нечет)

ул. Космическая 18-20 (чет), 31

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)

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СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Октябрьской Революции 32-В

с 9.00 до 13.00

пр-т Античный 3,1-А

ул. Героев Сталинграда 47,63,51-53

с 9.00 до 17.00

ул. Маршала Геловани 30

с 8.00 до 16.00 часов

пер. Водосточный 2-А,2-4,1-а,1

про. Средний 4,5

ул. Громова 22-а,22-40,11-21

ул. Лодочная 4-14,3-5

ул. Михайловская 6,1

ул. Парусная

ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29

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ул. Невская 4-А,2-48,19-21,25-27

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