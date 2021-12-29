Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского завершен на 80%

Главный вход в галерею решено сохранить со стороны моря

Рабочие закончили ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского на 80%. Финальный срок завершения всех работ намечен на май 2022 года.

Работы планируют завершить в мае

К настоящему дню был полностью обновлен фасад: убрали старую штукатурку, зашпаклевали, а также заменили карнизы на медные. Уже установлена система наружной подсветки и перекрыта кровля здания. Все окна в здании - новые, выполненные из дерева лиственницы. Завершена реставрация мраморный досок, к работе по восстановлению которых был привлечен специалист по древнеармянскому языку.

Внутри устроили все коммуникации, утеплили полы, обработали стены различными составами

В настоящий момент рабочие устанавливают гидроизоляцию здания, которую выполняют по аналогу защиты конструкций от влаги в санкт-петербургском Эрмитаже.

- Это достаточно важная часть ремонтных работ, так как Феодосийская галерея Айвазовского, как и Эрмитаж, стоят вблизи воды и подвержены ее влиянию, - сообщила директор МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского» Татьяна Гайдук.

Внутри устроили все коммуникации, утеплили полы, обработали стены различными составами

Раньше картины не были в безопасности из-за влажности и плесени в здании. Но после ремонта внутри будет сухо и ничто не будет угрожать сохранности полотен.

Галерея откроет свои двери сразу после завершения ремонта

На все работы, которые ведутся в рамках ФЦП, потребовалось 589 миллионов 919 тысяч рублей.

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