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Экономика29 декабря 2021 13:51

Ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского завершен на 80%

Цена контракта на выполнение работ составила более 589 миллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Главный вход в галерею решено сохранить со стороны моря

Главный вход в галерею решено сохранить со стороны моря

Рабочие закончили ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского на 80%. Финальный срок завершения всех работ намечен на май 2022 года.

Работы планируют завершить в мае

Работы планируют завершить в мае

К настоящему дню был полностью обновлен фасад: убрали старую штукатурку, зашпаклевали, а также заменили карнизы на медные. Уже установлена система наружной подсветки и перекрыта кровля здания. Все окна в здании - новые, выполненные из дерева лиственницы. Завершена реставрация мраморный досок, к работе по восстановлению которых был привлечен специалист по древнеармянскому языку.

Внутри устроили все коммуникации, утеплили полы, обработали стены различными составами

Внутри устроили все коммуникации, утеплили полы, обработали стены различными составами

В настоящий момент рабочие устанавливают гидроизоляцию здания, которую выполняют по аналогу защиты конструкций от влаги в санкт-петербургском Эрмитаже.

- Это достаточно важная часть ремонтных работ, так как Феодосийская галерея Айвазовского, как и Эрмитаж, стоят вблизи воды и подвержены ее влиянию, - сообщила директор МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского» Татьяна Гайдук.

Внутри устроили все коммуникации, утеплили полы, обработали стены различными составами

Внутри устроили все коммуникации, утеплили полы, обработали стены различными составами

Раньше картины не были в безопасности из-за влажности и плесени в здании. Но после ремонта внутри будет сухо и ничто не будет угрожать сохранности полотен.

Галерея откроет свои двери сразу после завершения ремонта

Галерея откроет свои двери сразу после завершения ремонта

На все работы, которые ведутся в рамках ФЦП, потребовалось 589 миллионов 919 тысяч рублей.

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