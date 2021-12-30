В Симферополе снова перенесли сроки открытия площади Ленина

Объект предполагалось сдать к концу уходящего года. Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

Сроки окончания ремонта на площади Ленина в Симферополе перенесли на март 2022 года. Ранее объект предполагалось сдать к концу уходящего года.

Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» рассказал, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, а заказчик плохо контролировал ход ремонтных работ. Он подчеркнул, что подрядчик «провалил ход строительства», по этой причине сдвинулись сроки.

- Уверен, что площадь Ленина будут завершена. Думаю, что к марту она будет полностью реконструирована и благоустроена, - отметил Гоцанюк.

Ранее глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление на увольнение. Такое решение чиновник принял после встречи с главой республики.

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