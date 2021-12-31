Погода на 31 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 декабря на Крымском полуострове пройдет по накатанной колее: дождливо, пасмурно и прохладно. На дворе нечто похожее на позднюю осень, но никак не зима. Синоптики обещают ночь без осадков, а вот днем местами дожди, в северных районах со снегом.

- В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Местами туман. Ветер днем юго-западный 8-13 м/с., температура воздуха +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, и в первой половине дня на побережье туман. Днем западный ветер 5-10 м/с., столбик термометра поднимется до +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +17…+10°, юго-западный ветер 4-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +2…+6°, северо-западный ветер 1-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +2…+7°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +3…+5°, северный ветер 5-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +2…+6°, западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое 0…+3°, скорость западного ветра 2-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+11°.

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