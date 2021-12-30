Крымчанка ответит перед судом за жестокое обращение со своими детьми

В Нижнегорском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с детьми Фото: Архив "КП"

Перед судом предстанет 41-летняя жительница крымского села Митрофановка за жестокое обращение со своими несовершеннолетними детьми, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Женщина нередко уходила в запой, оставляя ребят без присмотра и полноценного питания. Обстановка дома оставляла желать лучшего: дети росли в антисанитарных условиях, терпели жестокость и недопустимые методы воспитания.

В ноябре 2020 года одна девочка заболела, но по халатности родительницы не получила должного лечения, которое было рекомендовано медиками. Кроме того, ребенок получил ожог кисти, пытаясь самостоятельно приготовить себе еду.

- Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Нижнегорский суд для рассмотрения по существу. В настоящее время крымчанка лишена родительских прав в отношении двух детей, которые были переданы на воспитание в приемную семью.

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