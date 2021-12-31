Как с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года работают больницы в Крыму

Медики всегда готовы прийти на помощь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Минздраве Республики Крым рассказали, как можно получить помощь врачей в новогодние праздники.

Во-первых, вакцинация против COVID-19 с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (включительно) планируют вести без выходных.

- Кабинеты неотложной медицинской помощи и процедурные кабинеты будут работать ежедневно с 9.00 до 14.00, - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

Вызовы для оказания неотложной медпомощи сотрудниками поликлиник на дому будут принимать каждый день до 14.00, обслуживать - с 14.00 до 19.00.

В медучреждениях региона 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 14.00 планируется согласно графика вести дополнительный амбулаторный прием врачами узких специальностей, участковыми терапевтами и педиатрами, акушерами-гинекологами и стоматологами.

Не останутся без внимания врачей ковидные больные на амбулаторном лечении, а также пациенты, страдающими другими заболеваниями, требующими меднаблюдения.

Никто не отменял и другие функции деятельности учреждений здравоохранения. С графиками работы можно ознакомится на официальных сайтах всех медицинских организаций РК.

«Горячая линия» Министерства здравоохранения Республики Крым: 122, 8 (800) 733 33 34, 8 (800) 733 33 12.

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