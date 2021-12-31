Снег и сильный ветер нагрянут в Крым в первые дни января

Походы в Крымские горы лучше отложить до лучших времен. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму новый 2022 год начнется со снега и мощного ветра. На полуострове в первые дни января действует штормовое предупреждение.

- 1 и 2 января в Крыму ожидаются дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Синоптики отметили, что 2 января возможен мокрый снег. Причем южным, центральным и восточным районам полуострова грозят очень сильные осадки, которые идут в комплекте с гололедицей.

- Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, 2 января порывы до 25 м/с., - предупреждают специалисты.

В первый день 2022 года воздух днем прогреется до +5…+10°, а вот 2 января похолодает до 0°.

Непогоду лучше переждать дома, сидя за праздничным столом или у телевизора, вылазки на природу, тем более в Крымские горы, которые славятся своим коварством и непредсказуемостью, лучше отложить.

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