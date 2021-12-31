В Крыму с 10 по 31 января 2022 года изменится график движения электричек

Расписание движение электричек изменится с 10 по 31 января 2022 года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) сообщила об очередной корректировке в графике движения электричек:

- В связи с производством путевых работ на перегоне Симферополь-Грузовой – Остряково с 10 по 31 января 2022 года изменяется расписание движение пригородных поездов.

Расписание движение пригородных поездов в Крыму с 10 по 31 января 2022 года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Корректировки внесены в отбытие-прибытие почти тридцати маршрутов, поэтому гостям и жителям Крымского полуострова, которые пользуются услугами электричек, нужно быть очень внимательными. Лучше всего, планируя поездку, заранее уточнить расписание движения на официальном сайте ЮППК.

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