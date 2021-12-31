В Крыму с 1 января закроют два заповедника

Заповедники «Опукский» и «Казантипский» нельзя будет посещать с 1 января до 31 марта 2022. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму решили запретить доступ отдыхающих на охраняемые природные территории Керченского полуострова.

- Государственные природные заповедники «Опукский» и «Казантипский» будут закрыты с 1 января по 31 марта 2022 года, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Специалисты объяснили, что такой же запрет действовал и в прошлом году.

Главная цель - избежать нарушений людьми и техникой почвенного покрова, особенно уязвимого зимой.

Также экологи отметили, что из-за бездорожья и скользких обледенелых горных пород по этим заповедникам небезопасно передвигаться. Вот и закрыли от греха подальше, чтобы сберечь природу и человеческие жизни.

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