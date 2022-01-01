Погода на 1 января 2022 года в Крыму и Севастополе: дождь и тепло до плюс 10 градусов

В Симферополе облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, которые 2 января перейдут в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, 2 января порывы до 25 м/с.

- В Симферополе облачно. Дождь. Местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В город-герое Севастополе облачно. Дождь. Днем западный ветер 8-13 м/с., столбик термометра покажет +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +7…+10°, западный ветер 4-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +7 …+9°, западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +3…+9°, юго-западный ветер 6-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +4…+9°, юго-западный ветер 6-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +7…+8°, западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +4…+8°, скорость западного ветра 2-7 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +7…+11°.

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