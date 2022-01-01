В Крыму за новогоднюю ночь потушили 8 пожаров

МЧС готово прийти на помощь в любую минуту. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Республике Крым за с 00. до 6.00 1 января произошло 8 пожаров. Также в пресс-службе МЧС РК отметили, всего за прошедшие сутки произошло 17 возгораний, которые успешно потушили.

В новогоднюю ночь несли дежурство 52 сотрудника ведомства, в распоряжении которых имелось 15 единица различной техники, поэтому не было никаких чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделяется популярным зонам отдыха туристов, которые патрулируют сотрудники отрядов «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели просят гостей и жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности в быту и на отдыхе, чтобы не попасть в беду, и остаться живыми и здоровым.

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