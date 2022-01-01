В Крыму за год без вести пропали 25 мужчин и женщин

Важно, отправляясь в поход, соблюдать меры предосторожности, чтобы не задать работу поисковикам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове за прошлый год бесследно исчезли 25 взрослых и детей. Такие тревожные цифры озвучили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Статистика за 2021 год. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Всего волонтеры-поисковики отработали 649 заявок.

Живыми удалось разыскать 486 человек, в трех случаях найдены родные «потеряшек», установлена личность двоих, 69 заявок не подтвердились.

Есть и трагическая статистика, в 61 случаях оправдались самые страшные предположения - пропавшие найдены мертвыми. Недавнее громкое ЧП случилось в Ялте, где обнаружили безжизненное тело пропавшего подростка, которому было всего 16 лет.

Поисковики настоятельно просят соблюдать меры безопасности всех любителей отдыха на природе, потому что люди нередко теряться в лесах и горах Крыма.

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