Подразделения по вопросам миграции в Крыму работают 4, 5 и 6 января

Подразделения по вопросам миграции будут вести прием 4, 5 и 6 января с 9.00 до 13.00. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Республике Крым ведомства, которые занимаются вопросам миграции, работают и в зимние каникулы.

- Вниманию жителей Крыма! В целях соблюдения законных интересов граждан Российской Федерации при получении государственных услуг в сфере миграции 4, 5 и 6 января 2022 года с 9.00 до 13.00 подразделения по вопросам миграции будут осуществлять прием граждан, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Все кому нужно, смогут и в новогодние праздники побывать на приеме у специалистов, внести ясность в волнующие их вопросы, решить возникшие проблемы, чтобы не допустить нарушения законодательства.

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