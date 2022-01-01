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Общество1 января 2022 11:25

Подразделения по вопросам миграции в Крыму работают 4, 5 и 6 января

Специалисты МВД будут принимать граждан с 9.00 до 13.00
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Подразделения по вопросам миграции будут вести прием 4, 5 и 6 января с 9.00 до 13.00.

Подразделения по вопросам миграции будут вести прием 4, 5 и 6 января с 9.00 до 13.00.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Республике Крым ведомства, которые занимаются вопросам миграции, работают и в зимние каникулы.

- Вниманию жителей Крыма! В целях соблюдения законных интересов граждан Российской Федерации при получении государственных услуг в сфере миграции 4, 5 и 6 января 2022 года с 9.00 до 13.00 подразделения по вопросам миграции будут осуществлять прием граждан, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Все кому нужно, смогут и в новогодние праздники побывать на приеме у специалистов, внести ясность в волнующие их вопросы, решить возникшие проблемы, чтобы не допустить нарушения законодательства.

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