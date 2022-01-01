170 дворников убирают Симферополь после новогодней ночи

Город красиво украсили к зимним каникулам, осталось только поддерживать порядок и чистоту. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В первый день 2022 года около 170 дворников начали приводить в порядок улицы и площади Симферополя после праздничных гуляний.

Директор МБУ «Город» Антон Гумен сообщил что в масштабной уборке принимают участие почти 70 процентов сотрудников учреждения. Руководитель также подчеркнул, что готов, если нужно найти дополнительные руки, технику и средства для уборки столицы Республики Крым.

Напоминаем, что 30 декабря глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение он принял после встречи с Сергеем Аксеновым.

Получается, как в известном стихотворении «отряд не заметил потери бойца, и «Яблочко»-песню допел до конца».

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