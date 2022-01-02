Погода на 2 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

В Ялте пасмурно, снег с дождем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 января на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение. Синоптики сулят дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, в отдельных пунктах туман, гололед. Повсюду хозяйничает норд-вест, так моряки называют северо-западный ветер.

- В Симферополе облачно. Дождь, мокрый снег, туман и гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северный до 15 м/с. Воздух прогреется до +6…+8°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +1…+9°, северо-западный ветер 3-15 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории 0 …+7°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +1…+6°, северо-западный ветер 8-17 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +1…+7°, северо-западный ветер 8-20 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском 0…+7°, северный ветер 10-18 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое -3…+6°, скорость северного ветра 8-15 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +7…+11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50