Под Алуштой с горной дороги слетела легковушка

Авария произошла на Южном берегу Крыма. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

На Южном берегу Крыма произошла авария – с горной дороги слетела вниз легковушка.

Машина слетела с горной дороги вниз. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

- Возле 16 километра Алушты, в машине пусто, - такой пост сопровождает фото ДТП, которые появились в соцсети.

Пользователей соцсети снимки не оставили равнодушными, они выразили свои мнения комментариях: «Завтра будет вспоминать, где же машина»; «За грибами ушел, водительская дверь не закрывается, вот и подпер ее землей - чтобы не угнали!»; «Зато можно посмотреть в каком состоянии днище»; «По номерам видно, что с Кургана тачка».

ДТП в Бахчисарайском районе. Фото: Роман Романов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

- Поворот на Малиновку ( Бахчисарайский район, - от авт.) с дублера Тавриды, авто тоже пустое, - поделился снимком с места другого ДТП подписчик Роман Романов.

Да, дождливая погода и новогодние праздники - не самые лучшие друзья автолюбителей.

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