Под Алуштой с горной дороги слетела легковушка

Авария произошла на Южном берегу Крыма. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK
На Южном берегу Крыма произошла авария – с горной дороги слетела вниз легковушка.
Машина слетела с горной дороги вниз. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK
- Возле 16 километра Алушты, в машине пусто, - такой пост сопровождает фото ДТП, которые появились в соцсети.
Пользователей соцсети снимки не оставили равнодушными, они выразили свои мнения комментариях: «Завтра будет вспоминать, где же машина»; «За грибами ушел, водительская дверь не закрывается, вот и подпер ее землей - чтобы не угнали!»; «Зато можно посмотреть в каком состоянии днище»; «По номерам видно, что с Кургана тачка».
ДТП в Бахчисарайском районе. Фото: Роман Романов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK
- Поворот на Малиновку ( Бахчисарайский район, - от авт.) с дублера Тавриды, авто тоже пустое, - поделился снимком с места другого ДТП подписчик Роман Романов.
Да, дождливая погода и новогодние праздники - не самые лучшие друзья автолюбителей.
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