На Крымском мосту произошло смертельное ДТП

Авария произошла по направлению в Керчь. Фото: КерчьИнфо

На Крымском мосту вечером 1 января произошло смертельное ДТП. На полном ходу автомобиль ВАЗ 2109 влетел под автокран.

В салоне легковушки находились 4 человека, из них 2 погибли.

- Погибли два человека: девушка 2000 года рождения и парень 1999 года рождения, - уточняет КерчьИнфо.

Еще одна молодая пара находилась на задних сидениях. Парня и девушку зажало в салоне, они получили серьезные травмы. Сотрудники МЧС проводили работы по

деблокированию двоих погибших и двоих спасенных из легкового автомобиля. В крайне тяжелом состоянии их доставили в больницу. Проводится расследование.

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