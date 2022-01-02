На Крымском полуострове в первую ночь января стало на 10 жителей больше Фото: Архив "КП"

В новогоднюю ночь в Крыму родились семеро малышей - два мальчика и пять девочек. Еще трое новорожденных в первые часы нового года появились на свет в Севастополе.

- Поздравляю родителей новорожденных, и пусть маленькие крымчане растут здоровыми и счастливыми, - написал на своей странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

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