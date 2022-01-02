Канатная дорога на Ай-Петри остановилась из-за ветра

Ай-Петри привлекает туристов снегом и видовыми панорамами на Южный берег Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Из-за сильного ветра и штормового предупреждения в воскресенье 2 января временно прекратила свою работу канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри». Об этом сообщается на страницах канатки в соцсетях.

- Ждем улучшения погодных условий, - уточняется в сообщении.

Подъемник работает по фактической погода и при ухудшении метеоусловий останавливает движение. Спуститься или подняться на плато можно автомобильным транспортом со стороны Ялты и села Соколиное Бахчисарайского района.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50