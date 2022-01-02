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Происшествия2 января 2022 10:55

В Симеизе сгорела трансформаторная подстанция

Часть поселка осталась без электроснабжения
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Дома на трех улицах частично обесточены

Дома на трех улицах частично обесточены

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма этой ночью сгорела трансформаторная подстанция. На тушение пожара ушло больше часа. Здание и оборудование выгорело почти полностью.

- Часть поселка без света, - уточнили КП-Крым в администрации Ялты. - На улице Красномаякской, Васильченко, Советской частично нет света. Подключили только центральную линию.

Дежурные в «Крымэнерго» не говорят о сроках восстановления электроснабжения полностью. Абонентов переключат на резервные линии.

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