В Симеизе сгорела трансформаторная подстанция

Дома на трех улицах частично обесточены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма этой ночью сгорела трансформаторная подстанция. На тушение пожара ушло больше часа. Здание и оборудование выгорело почти полностью.

- Часть поселка без света, - уточнили КП-Крым в администрации Ялты. - На улице Красномаякской, Васильченко, Советской частично нет света. Подключили только центральную линию.

Дежурные в «Крымэнерго» не говорят о сроках восстановления электроснабжения полностью. Абонентов переключат на резервные линии.

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