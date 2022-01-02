В Крыму ночью температура понизится до 6 мороза

Сильный ветер и мокрый снег ожидается во всех регионах Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

В ночь на 3 января температура воздуха в Крыму понизится до 6 градусов мороза. Мокрый снег, гололед и гололедицу будет осложнять северо-западный ветер с порывами до 25 м/с.

- Из-за обилия осадков возможны подтопления, - сообщили в региональном МЧС.

После морозной ночи температура воздуха пойдет вверх, днем 3 января прогнозируется +4+9 градусов. Во вторник 4 января мокрый снег перейдет в дождь, положительные значения дневных и ночных температур сохранятся.

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