Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 13:13

МРЭО будет выдавать номерные знаки и права 4,5 и 6 января

Время работы с 9 утра до 18 часов
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
В праздничные дни будут принимать экзамены на водительские права

В праздничные дни будут принимать экзамены на водительские права

Фото: Архив "КП"

Подразделения МРЭО Республики Крым в праздничные дни будут регистрировать транспорт, а также выдавать водительские удостоверения 4, 5 и 6 января. С 9 утра и до 18 часов можно сдать квалификационные экзамены, сообщили в ГИБДД МВД по РК.

Государственные услуги по линии Госавтоинспекции в электронном виде можно получить через портал gosuslugi.ru.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50