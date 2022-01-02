МРЭО будет выдавать номерные знаки и права 4,5 и 6 января

В праздничные дни будут принимать экзамены на водительские права Фото: Архив "КП"

Подразделения МРЭО Республики Крым в праздничные дни будут регистрировать транспорт, а также выдавать водительские удостоверения 4, 5 и 6 января. С 9 утра и до 18 часов можно сдать квалификационные экзамены, сообщили в ГИБДД МВД по РК.

Государственные услуги по линии Госавтоинспекции в электронном виде можно получить через портал gosuslugi.ru.

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