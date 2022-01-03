Погода на 3 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Ялте переменная облачность, небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 января на Крымском полуострове тишь да гладь - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Днем юго-западный ветер 10-15 м/с., столбик термометра поднимется до +7…+9°. Везде хозяйничает зюйд-вест, то бишь юго-западный ветер.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +1…+10°, юго-западный ветер 7-24 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории 0…+10°, юго-западный ветер 7-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи -1…+9°, юго-западный ветер 3-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии -1…+10°, юго-западный ветер 4-16 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском -1…+9°, юго-западный ветер 8-15 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое -2…+9°, скорость юго-западного ветра 5-12 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+11°.

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