В новогоднюю ночь в Симферополе жестоко убили местного жителя

Фото: Архив "КП"

Зверское убийство произошло в Симферополе в первый день 2022 года. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли 1 января, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

По факту убийства 44-летнего симферопольца заведено уголовное дело. Тело мужчины с множественными ранениями в области груди обнаружили в его домовладении.

Следователи устанавливают, кто причастен к совершению преступления, проводятся следственные действия, идут допросы свидетелей.

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