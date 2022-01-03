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Здоровье3 января 2022 8:28

В Крыму за сутки зафиксировали меньше ста зараженных коронавирусом

Скончался от ковида за 2 января 21 человек
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировали 90 человек с коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

Так, с начала пандемии выявлено 127 160 положительных на Covid-19.

За сутки лаборатории республики обследовали на ковид 25 человек. Выздоровели и выписаны после перенесенной инфекции за сутки 74 человека, за весь период с начала пандемии – 118 578 человек.

Скончался от ковида за сутки 21 человек, с начала пандемии в Крыму от коронавируса умерло 4413 человек.

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