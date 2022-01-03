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Происшествия3 января 2022 8:50

В Симферополе школьницу подозревают в убийстве отца

По предварительным данным, девочка пыталась защитить мать
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Симферополе девочку-подростка подозревают в убийстве отца. По данным источника Рен ТВ, 13-летняя школьница обратилась к полицейским и рассказала, что ее отец избил мать. После этого мужчина якобы покончил с собой.

Оперативники, приехавшие на место происшествия, выяснили, что родители девочки действительно конфликтовали. Но мужчина не заканчивал жизнь самоубийством. Дочь несколько раз пырнула мужчину в грудь и живот. Симферополец скончался на месте.

По предварительным данным, школьница пыталась защитить мать. Возбуждено уголовное дело.

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