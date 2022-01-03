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Общество3 января 2022 10:05

Крымские льготники теперь должны в полном объеме платить за коммуналку

Через месяц им будут приходить компенсации
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Для льготников Крыма изменились условия оплаты услуг ЖКХ. Как сообщается на официальном сайте правительства республики, с 2022 года льготникам нужно оплачивать коммуналку в полном объеме без скидки, а затем они получат денежную компенсацию в размере суммы льгот.

Так, в феврале текущего года нужно оплачивать полную сумму за коммунальные услуги, оказанные в январе. Компенсация будет перечислена в марте.

Механизм предоставления мер соцподдержки изменился в связи с внесением изменений в федеральное законодательство, которые вступили в силу с января 2022 года.

По данным пресс-службы правительства Крыма, получать компенсации смогут те, у кого нет долгов по оплате за жилье и коммунальные услуги, а также долгов за взносы на капремонт общего имущества МКД.

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