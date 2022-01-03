В Крыму продлили возможность покупки земли на льготных условиях

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В Крыму продлена возможность покупки земельных участков на льготных условиях. Как указано на сайте Министерства имущественных и земельных отношений РК, такая возможность есть до 30 декабря текущего года.

Глава ведомства Лариса Кулинич пояснила, что цена на землю, находящуюся в государственной собственности, определяется исходя из ее кадастровой стоимости. Такие условия действуют при заключении договора купли-продажи без проведения торгов.

Владелец жилого дома, который расположен на государственной земле, может приобрести участок для ИЖС и ведения подсобного хозяйства за 5% от его кадастровой стоимости. Единственное условие - соответствие вида разрешенного использования этой земли требованиям, оговоренным принятыми правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) в данном конкретном районе.

За 15% от кадастровой стоимости можно купить участок для ведения сельскохозяйственного производства. Это касается юридических и физических лиц, которые арендовали землю или же участок находится в бессрочном пользовании. Кроме того, не должно быть нарушений законодательства, допущенных раньше и не устраненных при использовании земли.

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