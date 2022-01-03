За месяц крымские водохранилища наполнились на 20,7 миллиона кубов воды

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За месяц крымские водохранилища наполнились на 20,7 миллиона кубов. Как сообщили в Крымском гидрометцентре, в конце декабря суммарный запас воды составил больше 126 миллионов кубов, а в конце ноября объем составлял 105,3 миллиона кубов.

Так, приток воды в Белогорское водохранилище составил составил 5,1 млн, Симферопольское – 1,4 млн, Счастливое – 2,6 млн, Чернореченское – 9,4 млн кубов.

По данным синоптиков, водохранилища наполнились благодаря существенным осадкам, которые выпали на территории большинства речных бассейнов.

120-180% от нормы осадков выпало на реках Альма, Черная, Салгир и Демерджи. На 40-70% от нормы осадков выпало в бассейнах рек Дерекойка, Су-Индол, Кучук-Карасу и Кача.

Также в гидрометцентре отметили, что на Ай-Петри выпало много снега - 111% от нормы.

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