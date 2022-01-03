В Крыму скончался ветеран-участник московского Парада Победы 1945-го года

Фото: пресс-служба Русской общины Крыма

В Симферополе на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны ветеран Великой Отечественной войны Марат Хадыевич Файзи (Саркисов).

Как сообщили в Русской общине Крыма, крымский фольклорист участвовал в легендарном Параде Победы, который проходил 24 июня 1945 года. Он был в сводном батальоне Московского Краснознаменного ордена Ленина военно-авиационного училища связи в составе войск московского гарнизона.

Марат Файзи родился в Симферополе 22 сентября 1925 года. Его отец был членом правительства Крыма, его арестовали в 1937 году, а Марат Файзи вместе с матерью уехал из Крыма. Когда началась война, он работал слесарем в цехе летно-испытательной станции завода им. Горбунова, который выпускал и испытывал для фронта первые ТУ-2.

В мае 1945 года Файзи стал курсантом Московского Краснознамённого ордена Ленина военно-авиационного училища связи.

В 1952 году Марат Файзи окончил Латвийский государственный университет, а в 1956 году вернулся с матерью в Крым.

С 1960 года ветеран трудился в системе Управления культуры Крыма. Он издал методические и фольклорные сборники.

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