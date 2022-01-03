В Севастополе на берег выбросился обессиленный дельфин

Фото: АНО "Безмятежное море"

В Карантинной бухте Севастополя на берег выбросился больной дельфин-азовка. О том, что животное нуждается в помощи, волонтерам сообщил очевидец.

- Мужчина направил дельфина в сторону моря. Испугавшись прикосновений, азовка направилась к Константиновской бухте, демонстрируя нездоровое поведение и плавание кругами, - сообщили волонтеры организации «Безмятежное море».

Сейчас активисты пытаются найти животное, но пока что безуспешно. Они просят севастопольцев, находящихся поблизости от музея Херсонес и левой стороны Константиновской бухты, обратить внимание на береговую полосу.

- Если вы обнаружили дельфина, двигающегося по поверхности воды, плавающего кругами или выбросившегося на мелководье, пожалуйста, сообщите в любой мессенджер по номеру +7 (978) 032-68-52, - обратились волонтеры.

В Центре спасения и реабилитации морских млекопитающих в Крыму напомнили, что дельфины выбрасываются на берег из-за серьезных проблем со здоровьем, инфекций, паразитов. Как правило, они не могут двигаться и нуждаются в ветеринарной помощи.

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