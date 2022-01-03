Первый в этом году американский самолет заметили у берегов Крыма

Фото: avia.pro

Американский военный самолет Boeing RС-135 3 января был зафиксирован недалеко от Крыма вблизи от госграницы РФ. Об этом сообщает мониторинговый сервис PlaneRadar.

Борт взлетел с военной базы, которая находится на греческом острове Крит, а затем направился в сторону Крыма.

Напомним, что несколько дней назад американский военный самолет выполнял опасные маневры около российской границы. В частности, он «подрезал» самолет белорусского авиаперевозчика, который вылетел из воздушного пространства России.

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