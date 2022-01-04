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Общество4 января 2022 6:55

За три дня нового года в Крыму произошло 30 пожаров

МЧС проводят обход домов с печным отоплением
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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В МЧС усилили контроль над местами хранения и реализации пиротехники. Фото: ГУ МЧС России в Крыму.

В МЧС усилили контроль над местами хранения и реализации пиротехники. Фото: ГУ МЧС России в Крыму.

С начала 2022 года в Крыму произошло 30 пожаров. По данным МЧС республики в них пострадало 8 человек, четверо были спасены, 15 эвакуированы.

В новогодние праздники МЧС усилили контроль за местами проведения салютов и хранения пиротехники. Кроме того, активизировали работу в частном секторе, где расположены дома с печным отоплением, а также проживают многодетные семьи или одинокие люди.

Крымчан просят внимательно относится к состоянию электропроводки и не использовать самодельные или неисправные электронагревательные приборы.

За три дня нового года сотрудники МЧС обошли более 600 квартир и домов, владельцам которых напомнили о пожарной безопасности.

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