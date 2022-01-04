В Крыму продолжают умирать от коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Крыму пошла на спад, смертность остается высокой. Фото: Архив КП.

За сутки от коронавируса в Крыму скончался еще 21 человек. Ежесуточный прирост смертей уже долгое время находится на отметке выше двух десятков человек. При этом в целом заболеваемость пошла на спад.

По информации Министерства здравоохранения республики, за сутки коронавирусом в Крыму заболели 84 человека. Лаборатории исследовали на Covid-19 510 человек.

Выздоровели еще 87 человек, всего переболевших с начала пандемии - 118 665.

В Минздраве напоминают о функционировании телефонов «горячей линии» ведомства: 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12.

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