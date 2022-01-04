В Крыму рассказали, ждать ли тепла от приближения Земли к Солнцу

4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца. Фото: Московский планетарий.

Во вторник 4 января Земля приблизилась на минимальное расстояние от Солнца, равное 147 миллионам километров. Проходя самую близкую точку от светила, наша планета пересекает точку перигелия, где дистанция до звезды становится наиболее малой, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По данным астрономов, видимый диск Солнца становится больше всего на 3%. Как рассказал КП заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории Юрий Цап, это не настолько большое приближение Земли к Солнцу, чтобы повлиять на физические процессы на планете.

- Казалось бы, если Солнце ближе к Земле, то световой поток должен увеличиваться. Значит, на Землю должно попадать дольше энергии и у нас должно быть теплее. Но теплее не становится. У нас в северном полушарии по-прежнему зима. Таким образом приближение Земли к Солнцу мы на себе не ощущаем, - рассказал Цап.

Интересно, что, когда Земля будет на самом дальнем расстоянии от Солнца, на нашей планете будет весна.

При этом гораздо большее влияние на жителей планеты оказывает наклон оси вращения Земли, равный 23,44 градуса, из-за чего происходит смена времен года.

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