Феодосия обошла Сочи по популярности новогоднего отдыха для женщин

Улицы в Крыму к Новому году украсили праздничными инсталляциями. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Феодосия попала в десятку популярных городов для женщин на Новый год. По данным сайта бронирования жилья Tvil.ru, для отдыха в новогодние праздники россиянки выбирают Феодосию, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Калининград, Екатеринбург, Челябинск и Кисловодск.

По статистике сайта, женщины путешествуют по стране в новогодние праздники от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 500 рублей до 4,8 тысячи рублей в сутки. В среднем, россиянки путешествуют вдвоём и тратят около 10 тысяч рублей за три дня.

Десятку популярных городов, которые выбирают для отдыха на Новый год российские женщины возглавила Москва. Средние траты на бронирование жилья в сутки в столице составляют 2451 рубль. При этом в Феодосии эта сумма выше и равна, по данным сервиса, 2175 рублей, а в Сочи составляет 1409 рублей.

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