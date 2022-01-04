Спасатели вытащили из заброшенного водозабора в Крыму джек-рассел-терьера

Собака породы джек-рассел-терьер упала в заброшенный каптаж глубиной 2,5 метра. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» вытащили из заброшенного каптажа в горном Крыму упавшего в него джек-рассела-терьера. Инцидент произошел в районе горного озера «Бирюзовое» трассы Ялта-Бахчисарай, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Спасателей вызвала хозяйка собаки.

- Спасатели обнаружили, что собака породы джек–рассел- терьер находится в заброшенном водозаборе на глубине 2,5 метра. С помощью альпинистского снаряжения собаку подняли на поверхность и передали хозяйке, - сообщили в МЧС.

Операция по спасению длилась около двух часов. Животное не пострадало.

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