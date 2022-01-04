Украинские разведчики отработали тактику близкого боя на границе с Крымом

Украинские военные разведчики тренировались вести бой на границе с Крымом. Фото: пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.

Украинские военные разведчики провели учения на границе с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины. По данным украинского военного ведомства, «воины-скауты, выполняющие боевые задачи вблизи административной границы с временно оккупированной территорией Крыма, тренируются давать отпор противнику на близком расстоянии».

- Бойцы движутся по полю боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод дает возможность вести прицельный огонь с разных позиций и одновременно вести разведку противника и области, - заявил офицер группировки войск ВС Украины подполковник Кирилл Холявко.

Он также отметил, что разведчики отработали такой элемент ближнего боя, как рейд, который характеризуется внезапностью нападения на объект с целью захвата документов и образцов оружия.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями у своих границ. В МИД назвали военные маневры Киева провокациями.

Ранее в Крыму отреагировали на слова Путина о готовящихся атаках со стороны Киева на полуостров

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