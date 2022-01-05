Погода на 5 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

На Южном берегу Крыма пасмурно, небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 января на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +10…+12°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +9…+12°, юго-западный ветер 5-20 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +8…+11°, юго-западный ветер 9-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +4…+11°, южный ветер 9-16 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +4…+12°, юго-западный ветер 9-18 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +8…+11°, юго-западный ветер 7-14 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +3…+12°, скорость юго-западного ветра 6-15 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+11°.

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