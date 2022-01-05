За первые дни нового года в Крыму потушили 8 пожаров

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС по РК

За первую неделю 2022 года крымские спасатели ликвидировали 8 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Первое сообщение о возгорании поступило 2 января. Три сотрудника МЧС тушили пожар в поселке Советское. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит часть одноэтажного двухквартирного жилого жома.

- Существовала угроза распространения огня на другие здания. Огонь был локализован в течение получаса, однако разборка конструкции и пролив очагов тления водой заняли почти 7 часов. Пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Следующее сообщение о возгорании поступило на телефон МЧС в ночь на 3 января. Выяснилось, что на территории частного дома в Кировском районе горит 1000 тюков сена. Существовала угроза, что пламя распространится и на другие строения. Спасатели потратили 3 часа, чтобы полностью потушить огонь. Пострадавших не было.

В ту же ночь сотрудники МЧС локализовали еще одно возгорание – в Бахчисарайском районе. Пострадал один человек, которого отвезли в центральную районную больницу города.

Еще несколько возгораний произошло в различных селах Симферопольского района. Спасатели тушили огонь в жилых помещениях. Пострадавших и погибших на пожарах не обнаружено.

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