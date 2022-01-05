В Симферополе определились с датой назначения исполняющего обязанности сити-менеджера

В кресло врио главы Симферополя прочат Максима Балахонова Фото: Надежда ДАЦЮК

На внеочередной сессии городского совета, которая состоится в Симферополе 11 января, определятся с кандидатурой врио руководителя администрации крымской столицы. Проект решения опубликован на официальном сайте городского совета.

Также в ходе сессии депутаты примут отставку сити-менеджера Валентина Демидова, который написал заявление об увольнении в конце 2021 года. Напомним, такое решение чиновник принял после разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Предположительно место Демидова на некоторое время, пока не состоится конкурс на замещение вакантной должности, будет занимать его первый зам – Максим Балахонов.

Кроме этого, депутаты планируют внести изменения в решение 1-й сессии городского совета «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50