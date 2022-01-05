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Общество5 января 2022 8:35

Аксенов порекомендовал крымским чиновником поработать в праздничные дни

По мнению главы, в этот период можно детально разобраться в каждой проблеме
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В это время должностные лица смогут откорректировать собственные планы. Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

В это время должностные лица смогут откорректировать собственные планы. Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов, обращаясь к крымским чиновникам, порекомендовал использовать праздничные дни для корректировки своих планов. Видеообращение крымского лидера опубликовано на его официальной странице ВКонтакте.

По мнению главы, в выходные дни работа становится наиболее эффективной, так как можно спокойно разобраться по каждому делу и проблеме, «до деталей».

- Рекомендую всем использовать праздничные дни для корректировки своих планов, - подчеркнул Аксенов.

Ранее Комсомолка писала о том, что 11 января депутаты горсовета примут отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова и определятся с кандидатурой, которая будет временной исполнять обязанности сити-менеджера крымской столицы.

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