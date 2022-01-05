Крымским врачам продлили льготный проезд в общественном транспорте

Льгота будет действовать до 31 декабря 2022 года Фото: "КП" Архив

До конца 2022 года в Крыму продлили льготный проезд для медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Уточняется, что оплачивать проездной билет с учетом льготы можно будет в автобусах, троллейбусах, трамваях. А также в транспортных средствах, в том числе и на железнодорожном транспорте, которые следуют по пригородному направлению.

С полным перечнем организаций, в которых должны работать врачи для получения льготного проезда, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

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