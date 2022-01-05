Часть Симферополя 5 января осталась без воды из-за аварии на сетях

Жители нескольких улиц остались без водоснабжения до 5 вечера Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Несколько улиц Симферополя 5 января остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения на улице Беспалова. Как уточнили на предприятии «Вода Крыма» услуга у потребителей будет отсутствовать до 17.00.

Водоснабжение будет ограничено по адресам: ул. Беспалова, (частично), Гончарова, пр. Вернадского (частично).

Кроме того, есть вероятность, что без воды останутся прилегающие улицы и переулки.

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