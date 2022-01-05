Есть пострадавшие: в Феодосии столкнулись две легковушки

Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Феодосии 4 января произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Для помощи водителям и пассажирам на место происшествия выехали спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РК, по прибытию стало понятно, что столкнулись два легковых автомобиля - Lada и Opel.

- Сотрудниками МЧС Крыма были приняты все противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП. В результате происшествия пострадало два человека, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и пользоваться ремнями безопасности.

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