Как работают пункты пропуска на границе Крыма с Украиной

По данным на 4 января границу пересели больше шести тысяч человек Фото: "КП" Архив

Пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» через границу Крыма с Украиной работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде Госпогранслужбы Украины.

Всего в период с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года через пункты пропуска прошли 6,3 тысячи человек и проехало 760 транспортных средств.

В Госпогранслужбе разъяснили, что большинство людей ехали к своим родственникам на период новогодних каникул. Происшествий за этот период на границе не зафиксировано. Исключение составила попытка перевезти через границу нож. Его изъяли у гражданина, признав холодным оружием.

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