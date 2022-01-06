Погода на 6 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

На ЮБК пасмурно, небольшой дождь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 января на Крымском полуострове хозяйничает влажная воздушная масса Атлантики. Вероятны небольшие дожди, по-прежнему будет дуть сильный зюйд-вест, то бишь юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11…+13°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +12…+13°, юго-западный ветер 5-23 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +10…+11°, юго-западный ветер 9-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +10…+14°, южный ветер 7-15 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +10…+13°, юго-западный ветер 7-17 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +10…+12°, юго-западный ветер 7-14 м/с. Ясно.
В Джанкое +10…+13°, скорость юго-западного ветра 6-17 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море +8…+11°.
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