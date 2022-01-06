В Симферополе с отвесной скалы сняли подростка

14-летний подросток забрался на высоту 15 метров в районе Петровских скал. Фото: ГУ МЧС по РК

В Симферополе спасатели эвакуировали с отвесной скалы 14-летнего подростка. По данным ГУ МЧС по РК, парня нашли в районе Петровских скал на высоте около 15 метров от подножья. Сообщение об этом на пульт дежурного поступило в среду в 17-20.

- Специалисты Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» используя альпинистское снаряжение спустились к 14 летнему подростку, при помощи страховки его закрепили и спустили в безопасное место,- сообщили в МЧС.

Спасатели провели с парнем профилактическую беседу и передали родителям. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Парня передали родителям. Фото: ГУ МЧС по РК.

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